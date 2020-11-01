"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 140 حالة و37 وفاة و3259 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 75،866
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التعليم العالي: لا تهاون في أية مخالفات ترتكبها مكاتب الخدمات الجامعية

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