مقتل شخصين وأصابة 5 أخرين في منطقة كيبيك الكندية جراء هجوم بسكين نفذه شخص يرتدي ثيابا من العصور الوسطى
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جرينتش+2 05:20
الاتحاد الأوروبي يخصص 43 مليون يورو لدعم جهود الصحية بالأردن

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