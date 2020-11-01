“إدارة الأزمات” يصدر دليلا لإجراءات المؤسسات عند اكتشاف إصابات بكورونا

أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدليل الشامل للإجراءات الواجب اتخاذها في حال ظهور حالة كورونا في المؤسسات العامة والخاصة.

وحدد الدليل مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الموظف المصاب، والمؤسسة التي يعمل فيها، الى جانب إجراءات مديرية الرعاية الصحية في المحافظة.

ودعا الدليل الموظف المصاب الى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية في حال ظهور علامات الاصابة عليه، منها: مغادرة مكان العمل على الفور مع مراعاة إجراءات ضبط العدوى، والقيام بعزل نفسه في المنزل لمدة 10 أيام في حال عدم ظهور الأعراض عليه، وإذا كان يعاني من أعراض خفيفة يقوم بعزل نفسه لمدة 13 يوما، شريطة أن يكون آخر 3 أيام بدون أعراض.

ووفقا للدليل ، يمكن للموظف المصاب العودة إلى عمله بعد إنهائه مدة العزل المنزلي المقررة بدون عمل فحص “بي سي آر”.

وفيما يتعلق بإجراءات المؤسسة، أشار الدليل الى أنه يجب على المؤسسة إبلاغ مديرية الرعاية الصحية في المحافظة، في حال ظهور إصابة أو أكثر لديها، وانه يجب على المؤسسة تعليق الدوام وإغلاقها لمدة 24 ساعة، وحصر أعداد المخالطين المباشرين للمصاب (مخالطة وجها لوجه لمدة 15 دقيقة ولمسافة 1.5 متر وأقل).

وعلى المؤسسة إبلاغ موظفيها المخالطين المباشرين بضرورة حجر أنفسهم منزليا لمدة 10 أيام، مع القيام بالفحص مرتين على نفقة المؤسسة، مشيرة الى أنه إذا كانت من القطاع الخاص، فيكون الفحص الأول عند اكتشاف الإصابة والفحص الثاني قبل عودتهم للعمل.

واوضح الدليل أنه يتوجب على المؤسسة القيام بفحص المخالطين غير المباشرين عند اكتشاف الإصابة، وإذا كانت النتيجة سلبية يعودون للعمل حسب تعليمات المؤسسة.

وتقوم المؤسسة بتعقيم مرافقها العامة وأماكن تواجد المصابين من خلال شركة خاصة إذا كانت من القطاع الخاص، أما إذا كانت قطاع عام فيتم التنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات/ خلية الأزمة للقيام بعملية التعقيم المطلوبة.

ولفت الى أنه يجب على المؤسسة إرسال ومتابعة نتائج الفحوصات للمخالطين مع مديرية الرعاية الصحية في المحافظة.

وحدد الدليل إجراءات مديرية الرعاية الصحية في المحافظة، بالقيام بتقييم درجة سريان الوباء داخل المؤسسة حال ظهور الإصابات بها، وبناء على ذلك يتم إقرار استمرارية العمل في هذه المؤسسة أم لا.

كما تقوم مديرية الرعاية الصحية بإبلاغ غرفة عمليات المحافظة في حال تم إقرار إغلاق المؤسسة لأكثر من 24 ساعة، أو في حال عدم امتثال المؤسسة لتوصيات مديرية الصحة.

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