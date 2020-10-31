كاظم الساهر يُنشد لوطنه: عراقنا حبيبنا في القلب والعيون/ فيديو

شبكة البصرة

من وقت لآخر يخص المطرب كاظم الساهر وطنه العراق بأغنية تعكس إنتماءه وإرتباطه به، وآخر الغيث قصيدة بالفصحى كتبها كريم العراقي بعنوان “عراقنا حبيبنا”، وزعها اللبناني ميشال فاضل.

عراقنا حبيبنا في القلب والعيون *** غير العراق من لنا لولاه لا نكون

توحدت أعراقنا والعزم في أعماقنا *** لبيك يا عراقنا نبنيك قادمون

خذنا جميعاً ضمّنا لصدرك الحنون

هذا مطلع قصيدة: عراقنا حبيبنا، للشاعر كريم العراقي، لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر، ووزعها ميشال فاضل.

تميّزت الأغنية بلحنها الأقرب إلى النشيد العسكري مناخاً نغمياً وإيقاعات، مع كلمات معبرة جداً عن العراق بالغة السلاسة والعمق، وقد غناها كاظم من خلال إطار رومانسي درامي مؤثر، ترتفع النبرة بين الحين والآخر لكن على أساس رهبة الموضوع، وضرورة التعاطي معه بكثير من الحسم والجدية التي تسم علاقة البشر بأوطانهم.