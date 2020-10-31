بقوة 5 درجات.. زلزال جديد يضرب إزمير التركية وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25 قتيلا و804 مصابين

وقع صباح السبت زلزال جديد بقوة 5 درجات قضاء “سقري حصار” التابع لولاية إزمير غربي تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن الزلزال وقع الساعة 8.31 بتوقيت تركيا (5.31 تغ)، قبالة سواحل “سفري حصار” ببحر إيجه.

وأظهرت معطيات نشرتها “آفاد” على موقعها الإلكتروني أن عمق الزلزال بلغ 7.33 كيلومترات.

وفي وقت سابق أعلنت “آفاد” ارتفاع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب الولاية امس الجمعة، إلى 24 قتيلا و804 مصابين.

وقالت “آفاد” في بيان، فجر السبت، إن المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب بحر “إيجه” قبالة الولاية المذكورة شهدت حتى الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي (01.00 تغ) 341 هزة ارتدادية، 31 منها شدتها فوق 4 درجات.

غير ان حصيلة ضحايا زلزال ولاية إزمير قد ارتفعت، اليوم السبت، إلى 25 قتيلا و804 مصابين.

وأعلن رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، عن فتح أبواب المساجد بولاية إزمير، غرب البلاد، أمام المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة، أوضح أرباش أنه بإمكان المواطنين في إزمير المتضررين من الزلزال وغير القادرين على الدخول لمنازلهم، البقاء في المساجد المناسبة إن رغبوا، وتحت إشراف المسؤولين عن خدمة المساجد.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وقال البيان إن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وشهدت المنطقة 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.

المصدر: الأناضول