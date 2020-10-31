"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 103 حالات و57 وفاة و3301 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي72,607
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الخدمات الطبية تتوقف عن استقبال المرضى بعيادات الاختصاص

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