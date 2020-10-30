وزارتا الخارجية والتعليم العالي: لا إصابات بين الأردنيين في إزمير التركية

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله علي الفايز أن الوزارة تتابع من خلال السفارة الاردنية في أنقرة أوضاع المواطنين الأردنيين في ولاية إزمير التركية اثر الانباء عن تعرض الولاية لزلزال الجمعة.

وأكد الفايز أن السفارة الاردنية في أنقرة تواصلت على الفور مع السلطات المحلية، للإطمئنان على أوضاع المواطنين الأردنيين، والتي لم تبلغ عن إصابة أي مواطن أردني.

ودعى الفايز المواطنين الأردنيين المقيمين في الولاية اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما دعى الفايز المواطنين الأردنيين للتواصل مع السفارة الاردنية في أنقرة أو وحدة مركز العمليات في الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من خلال أرقام الخط الساخن المعلن عنها على المواقع الرسمية للوزارة.

ومن جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب أن غالبية الطلبة الأردنيين المقيمين في إزمير التركية وعددهم قليل بصحة جيدة ولم تبلغ الوزارة حتى اللحظة بأي إصابات بينهم جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وأضاف الخطيب، اليوم الجمعة، أن وزير التعليم العالي الدكتور محمد أبوقديس يتابع عن كثب أوضاع الطلبة الأردنيين من خلال التواصل مع المستشار الثقافي الأردني في تركيا الدكتورة ساجدة النداف التي تعمل بشكل مكثف على التواصل مع الطلبة والاطمئنان عليهم وتقديم أي مساعدة لهم.