"سائق" ايراني يتعقب سيارة جنرال امريكي قرب واشنطن.. تهديدات ضد كبار قادة «البنتاغون» انتقاماً لمقتل سليماني
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جرينتش+2 12:18
نتنياهو يعلل موافقة الصهاينة على صفقة الطائرات الامريكية للإمارات: “بعد التطبيع اصبحنا نتقاسم عدوا مشتركا”

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