"سائق" ايراني يتعقب سيارة جنرال امريكي قرب واشنطن.. تهديدات ضد كبار قادة «البنتاغون» انتقاماً لمقتل سليماني
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جرينتش+2 04:21
خشية تسللهم الى اراضيها.. روسيا تحذر من خطورة آلاف المرتزقة المشاركين من سوريا وليبيا في معارك قره باغ

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