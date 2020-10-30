انهيار 20 مبنى جراء زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب تركيا

وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة “سفريحصار” غربي تركيا، بحسب بيان عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأسفر الزلزال عن انهيار 6 مبان في مدينة إزمير غربي البلاد، في حصيلة أولية كشف عنها وزير الداخلية، بينما قال رئيس بلدية إزمير إن “هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال”.

وبحسب وكالة “الأناضول”، فقد بدأت أعمال بحث وإنقاذ في مبنى منهار جراء الزلزال في قضاء بايراكلي التابع لإزمير.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نقف بجميع إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع مختلف المؤسسات والوزارات المعنية”.

في الشهر الماضي، ضرب تركيا زلزال تجاوزت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.