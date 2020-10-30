القيادة القومية لحزب البعث توجه قيادة قطر العراق بانتخاب امين سر في اسرع وقت خلفا للمجاهد عزة ابراهيم

شبكة البصرة

اصدر الدكتور احمد شوتري، الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، امس الخميس، البيان التالي..

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اخباراً تتعلق بتسمية امين سر لقيادة قطر العراق، بعد شغور الموقع بوفاة الرفيق القائد عزة ابراهيم عليه رحمة الله ورضوانه.

واجابة للتساؤلات تؤكد القيادة القومية للحزب للرفاق وجماهير الشعب في ساحات الوطن العربي والمغتربات، ان ما يتم التداول به غير صحيح، وان القيادة القومية وجهت الرفاق في قيادة قطر العراق بانتخاب امين سر لقيادة القطر باسرع وقت ممكن، وفق احكام وضوابط النظام الداخلي، ولأخذ العلم، والعمل بمقتضى هذا التوجيه.

وكان ناطق رسمي مخول باسم قيادة قطر العراق قد اعلن، امس الاول، ما يلي..

استنادا للنظام الداخلي وتقاليد الحزب، تولى الرفيق ابو عمر مسؤولية امانة سر القطر، خلفا للرفيق القائد الشهيد عزة ابراهيم، وتعمل قيادة القطر وامين سرها على الاعداد لعقد اجتماع لقيادة القطر لانتخاب امين السر في اقرب وقت ممكن.