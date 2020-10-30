الضمان الإجتماعي يرفع مخصصات سلف متقاعديه 15 مليون دينار

وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور معن القطامين على رفع مخصصات سلف متقاعدي الضمان الإجتماعي ليصبح (100) مليون بدلاً من (85) مليون دينار، أي بزيادة مقدارها (15) مليون دينار.

وأكد الوزير القطامين، أن زيادة مخصصات سلف متقاعدي الضمان (15) مليون دينار جاء لغايات تعزيز القدرات المالية للمتقاعدين خصوصاً في ضوء التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، الاستهلاكية منها والاستثمارية. بدوره، أكد مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة، أن الأولوية في صرف سلف المتقاعدين ستكون للمتقاعدين الذين تقدموا بطلب السلفة لأول مره وفقًا لأسس جديدة سيعلن عنها لاحقاً، لافتاً إلى أن المتقاعد بإمكانه التقدم بطلب الحصول على السلفة من خلال الاتصال على مركز الاتصال الموحد (117117).

ولفت الرحاحلة إلى أن المؤسسة قامت سابقاً برفع سقف السلف الممنوحة لغايات شراء السنوات أو إعادة تعويض الدفعة الواحدة لتصبح بواقع (15) ضعف الراتب التقاعدي وبما لا يزيد عن (15) الف دينار.

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