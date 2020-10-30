"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 92 حالة و32 وفاة و3921 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 69,306
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الحب اعمى.. هكذا غيّر طه حسين قوانين الحب والزواج

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