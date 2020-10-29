البشرية الاسلامية في اربعة اقطاب الارض تحتفل اليوم بعيد مولد النبي العربي.. فاين خسة ماكرون من قدسية سيد الكون
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جرينتش+2 02:39
دستور المدينة أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا تُحاسب المتطَّرف وتحمي الإنسان

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