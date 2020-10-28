وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن 32 وفاة و3087 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 61,942

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل (32) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (700) حالة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأربعاء، فقد سُجِّلت (3087) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (61,942) حالة.

وتوزّعت الحالات كما يلي: (1329) في محافظة العاصمة عمّان، (252) في محافظة البلقاء، (100) في محافظة الكرك، (83) في محافظة مأدبا، (30) في محافظة العقبة، (26) في محافظة الطفيلة، (849) في محافظة الزرقاء، (226) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا، (92) في محافظة المفرق، (62) في محافظة عجلون، (28) في محافظة معان، (10) في محافظة جرش.

ونوه الموجز ببلوغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (158) حالة، كما يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,266) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت الموجز إلى إجراء (24497) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,783,338) فحصاً.

واشار الموجز الى ان وزارة الصحّة تعمل حاليّاً على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).