طقس معتدل في معظم مناطق المملكة اليوم وغدا وبعدة

تكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة اليوم الاربعاء، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 31 – 17، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت 34 – 22، وفي خليج العقبة 34 – 21 درجة مئوية.

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