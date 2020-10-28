لانه خدمهم اكثر من بلفور.. الإسرائيليون يُسيّرون قافلة دعم ومساندة لترامب من تل أبيب حتى السفارة الأميركية بالقدس
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رغد صدام حسين تنفي أنباء “لقاءات جمعتها” بمحمد بن سلمان

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