الحزب الديمقراطي الاجتماعي يؤكد رفضه للضغوط على مرشحي تحالف الاصلاح

استقبل الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في مقر الامانة العامة للحزب، ظهر اليوم الاربعاء، كلاً من وائل منسي أمين سر الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عن الحزب حمود الحجاج ، ومسؤول المكتب الاعلامي للحزب، بحضور المدير التنفيذي للحملة الانتخابية للتحالف الوطني للإصلاح المهندس بادي الرفايعة.

واكد كل من المنسي وأعضاء الوفد على دعمهم لمواقف حزب جبهة العمل الإسلامي في مختلف المجالات وتقديرهم لدوره الوطني، وتضامنهم مع الحزب والتحالف الوطني للإصلاح في وجه الضغوط التي يتعرض لها مرشحو التحالف للانتخابات النيابية المقبلة، محذرين من أثر مثل هذه الممارسات على سلامة العملية الانتخابية.

من جهته أكد العضايلة على أهمية التنسيق بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية تجاه مختلف التطورات على الساحة المحلية بما من شأنه النهوض بواقع الحياة السياسية والحزبية، كما أكد على ضرورة ضمان سلامة العملية الانتخابية وعدم المساس بنزاهتها حتى لا تصبح هذه الانتخابات عبئاً على الدولة والمجتمع.