لانه خدمهم اكثر من بلفور.. الإسرائيليون يُسيّرون قافلة دعم ومساندة لترامب من تل أبيب حتى السفارة الأميركية بالقدس
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جرينتش+2 08:59
التناقض الفرنسي بين حرية الأديان والتدين والاعتداءات على الإسلام ورموزه

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