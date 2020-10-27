منعاً للغش.. حماية المستهلك تدعو المواطنين لقراءة البيان على السلع

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين، لقراءة بطاقة البيان المثبتة على السلع، والتي تحتوي على جميع البيانات الأساسية المتعلقة بالسلعة، وذلك للتأكد من صلاحيتها.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن بعض المشترين يتعرضون من حين لآخر لمشكلة عدم وجود بطاقة بيان، تشير الى تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية لما يباع من سلع في المحلات والمولات، أو عدم الانتباه لها، أو أنهم لا يعطون أهمية لقراءة بطاقة البيان المثبتة على السلعة.

واضاف ان ذلك يعرضهم لعمليات غش وخداع، وذلك بشراء سلع ومواد منتهية الصلاحية أو اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، أو شرائهم لسلع لا تناسب وضعهم الصحي.

واثنى الدكتور عبيدات على المواطنين الذين يقومون بالاتصال بحماية المستهلك أو الجهات الرسمية ذات العلاقة واعلامهم بوجود منتجات لا تحتوي على بطاقة البيان أو منتجات تم التلاعب ببطاقة البيان الخاصة خاصة تاريخ الانتاج والانتهاء.

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