وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن 45 وفاة و1968 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 55055

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل (45) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (624) حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم الإثنين، فقد سُجِّلت (1968) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى (55055) حالة.

وقد توزّعت الإصابات المحلية كما يلي: (1159) في محافظة العاصمة عمّان، (171) في محافظة إربد، منها (14) في الرمثا، (154) في محافظة الزرقاء، (117) في محافظة المفرق، (98) في محافظة الكرك، (61) في محافظة جرش، (56) في محافظة البلقاء، (42) في محافظة العقبة، (36) في محافظة عجلون، (33) في محافظة معان، (9) منها في البترا، (25) في محافظة مأدبا، (16) في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (95) حالة، كما يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1138) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت الموجز إلى إجراء (19159) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,729,235) فحصاً.

وتعمل وزارة الصحّة حاليّاً على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).