قيادة حزب البعث بالعراق: ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة العراقية القائد الهمام عزة إبراهيم
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جرينتش+2 12:25
نتنياهو يتبجح: ما نقوم به هو تحقيق السلام من منطلق القوة، وسنرسل طحين قمح بخمسة ملايين دولار إلى السودان

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