قيادة حزب البعث بالعراق: ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة العراقية القائد الهمام عزة إبراهيم
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جرينتش+2 12:25
لاول مرة منذ سنوات.. الأسد يعين محافظين لـ الرقة وإدلب، والطيران الروسي يقصف مقراً لأبرز الفصائل العميلة لتركيا بإدلب

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