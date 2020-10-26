طقس معتدل في المرتفعات وحار في باقي مناطق المملكة

ترتفع درجات الحرارة اليوم الإثنين قليلاً، وتكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 18، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الاغوار الشمالية 37 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 36 – 24 درجة مئوية.

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