ضبط حبوب مخدرة اثناء محاولة نقلها من احدى المحافظات للعاصمة

تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 150 الف حبة مخدرة بحوزة احد تجار المواد المخدرة اثناء محاولته نقلها من احدى المحافظات للعاصمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، اليوم الاثنين، ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تتبعوا منذ ايام معلومات وردت اليهم حول امتلاك شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية بقضايا المخدرات لكمية كبيرة من المواد المخدرة، واخفائها بطريقة سرية من اجل نقلها من احدى المحافظات وسط المملكة الى العاصمة.

واضاف ان الفريق التحقيقي الذي تولى متابعة تلك المعلومات والتأكد منها ورصد تحركات الشخص المشبوه، تمكن من خلال جهود استمرت لايام من التأكد من المعلومات واماكن أخفاء ذلك الشخص للمواد المخدرة حيث جرت مداهمته والقاء القبض عليه، وضبط بحوزته خمسة صناديق خشبية بداخلها خمس مظلات للحدائق، وبتفتيشها عُثر بداخل الجسور الحديدية للمظلات على 150 الف حبة مخدرة أُخفيت بطريقة سرية، وما زال التحقيق جارياً في القضية.

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