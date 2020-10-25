وزارة الصحة تعلن عن مواقع المحطات الثابتة لإجراء فحص كورونا

أعلنت وزارة الصحة، امس السبت، عن أسماء ومواقع محطات فحص فيروس كورونا الثابتة في المراكز الصحية الشاملة والألوية في مختلف محافظات المملكة.

وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس لـ(بترا) إن هذه المحطات تم استحداثها للتسهيل على المواطنين لإجراء فحص كورونا وهي مجانية، داعياً المخالطين للمصابين بالفيروس ومن تظهر عليهم الأعراض إلى مراجعة تلك المحطات.

وتوزعت المحطات كالتالي :

– المراكز الصحية في محافظة العاصمة وهي؛ ابو نصير الشامل، ناعور، القويسمة َ، طبربور، المقابلين، وادي السير، الجيزة، أحد الشامل، الموقر، الهاشمي الشمالي، صويلح، مرج الحمام، ماركا، الأميرة بسمة الشامل، اللويبدة، بدر الجديدة، عمان الشامل، الجبيهة، الجوفة، نتل، ابو علندا، خريية السوق، أم الرصاص، سحاب، الربوة، التطوير الحضري/ماركا، الذراع، النزهة، البنيات، حسبان، العال الأولي، أم الحسين/تلاع العلي، المنارة، أم البساتين، المستندة، رجم الشامي، الفيصلية، نزهة سحاب، الطيبة.

– محافظة المفرق: قسم الأمراض الصدرية وصحة الوافدين، بلعما.

– محافظة معان: الحسينية، الشوبك، راشد، المريغة، الجفر، المنشية.

– إقليم البترا: مستشفى الملكة رانيا العبد الله، مركز صحي البترا الشامل.

– محافظة الطفيلة: الحسا الشامل، العيص الشامل، بصيرا الشامل، مركز ثابت في مديرية صحة الطفيلة.

– محافظة جرش: مركز صحي جرش، الرازي الشامل، برما الشامل مرصع الشامل، القادسية الأولي، بليلا الأولي.

– محافظة عجلون: مركز صحي عجلون، عنجرة الشامل، عرجان، اشتفينا، الأمير الحسن الشامل.

– محافظة البلقاء: الفحيص الشامل، عين الباشا الشامل، معدي الأولي لواء/ دير علا، عيادة الجامعة/قصبة السلط، الجواسرة/لواء الشونة الجنوبية.

– محافظة مادبا: مركز صحي لواء شمال مادبا الشامل، لب الشامل، ذيبان الشامل، مركز صحي الجنوبي، محطة ثابته في مديرية صحة مادبا مخطة في مستشفى النديم الحكومي محطة في مستشفى الاميرة سلمى الحكومي – محافظة الكرك: القطرانة الشامل، طلال الشامل، غور المزرعة الشامل، الأميرة صالحة بنت عاصم، مركز صحي الربة الشامل، القصر الأولي، فقوع الشامل، الكرك الشامل، مؤتة الأولي، المزار الشامل، مؤاب الأولي، ذات راس الأولي، المنشية الأولي.

– محافظة اربد: المغير الأولي، حكمة الشامل، ابن سينا الأولي، الحسين الأولي، الرازي الأولي، زحر الأولي، حور، البارحة لواء بني عبيد، الحصن الشامل، نعيمة الشامل، لواء المزار الشمالي، الطيبة الشامل، قميم الشامل، مركز ملكا الاولي، مركز حبراص الأولى، دير ابي سعيد الشامل، كفر عوان الشامل، لواء الأغوار الشمالي، الشونة الشمالية الأولي، الكريمة الاولي، لواء الرمثا، الرمثا الغربي ومركز حوران الشامل.

– محافظة العقبة: البلدة القديمة الأولي، القويرة الشامل، الريشة الشامل.

– محافظة الزرقاء: وادي الحجر الشامل، الرشيد الشامل، الظليل الشامل، المشيرفة، الأمير حمزة الشامل، بيرين الشامل، الهاشمية الشامل، الأزرق الشامل.