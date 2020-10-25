مدعي عام أمن الدَّولة يُسند لمتهمي جريمة “فتى الزرقاء” تهمة الإرهاب

أسند مدَّعي عام محكمة أمن الدَّولة الرَّائد القاضي العسكري يوسف خريسات للمتهمين بقضية “فتى الزَّرقاء” تهم جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرُّعب بين النَّاس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

وقرَّر خريسات توقيف المتهمين في هذه القضية، اليوم الأحد، مدَّة 15 يومًا قابلة للتجديد في مراكز الإصلاح والتأهيل، استنادًا إلى المادة 2 و 3 و 7 / ب / 3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / ومن ذات القانون.

يُشار إلى أنَّ عددًا من الأشخاص اعتدوا على فتى في محافظة الزَّرقاء، حيث بتروا يديه وألحقوا أضرارا بالغة بعينيه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين جميعا، وتم تحويلهم الى محكمة أمن الدَّولة للنظر في القضية. –(بترا)

