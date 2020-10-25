اطلالة شتائية.. زخات متفرقة من المطر في أنحاء المملكة اليوم

تتأثر المملكة اليوم الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء يوم غد الاثنين مستقرة، وترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 4-5 درجات، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح ما بين جنوبية شرقية وجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 13، وفي مناطق البادية 29 – 14، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الأغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت 34 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.

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