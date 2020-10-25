وزارةالصحة تعلن اليوم الاحد عن 39 وفاة و2337 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 53087 اصابة
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استشهاد شاب من نابلس على ايدي جنود الاحتلال شمال رام الله

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