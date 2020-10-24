وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من إعلانات لبضائع ومستحضرات مقلدة

حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية من إعلانات لبضائع ومستحضرات مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تعاملت خلال الأيام الماضية مع عدد من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للاحتيال عن طريق البضائع المقلدة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف أن المشتكين قاموا بشراء منتجات ومستحضرات عن طريق إعلانات لبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليتبن لهم بعد شرائها أنها غير مطابقة للمواصفات والجودة، وأنهم وقعوا ضحية للاحتيال، وجرى التعامل مع تلك الشكاوى من قبل فرق تحقيقية فنية، حيث تمكنوا من ضبط عدد من ناشري تلك الإعلانات، وضبط ما بحوزتهم من بضائع مقلدة.

ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع هذه الإعلانات المشبوهة، والاعتماد على مصادر البضائع الموثوقة، وكذلك عدم التردد بالابلاغ عن أية إعلانات مشبوهة مماثلة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة