"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 59 حالة و32 وفاة و1820 اصابة بالكورونا 1818 منها محلية ليصبح العدد الكلي 50750
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فتح مركز حدود المدورة وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين أمام حركة المسافرين ابتداءً من يوم الخميس المقبل

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