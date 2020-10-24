حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود البلاد خلال اليومين المقبلين

تكون درجات الحرارة، اليوم السبت، أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4-5 درجات، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة ليلا تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناُ.

ويستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم غد الأحد، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في انحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الإثنين، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 32 – 17، وفي الاغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 35 – 23، وفي خليج العقبة 37 – 24 درجة مئوية. — (بترا)

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