اثيوبيا تسارع الى الرفض.. ترامب يحذر قادة اثيوبيا من ان مصر قد تفجر سد النهضة بعدما ارتكبوا خطأ انتهاك الاتفاقات معها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:26
القضاء الفرنسي يوجه لطارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس “جماعة الاخوان”، تهمة اغتصاب امرأة خامسة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني