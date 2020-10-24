"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 59 حالة و32 وفاة و1820 اصابة بالكورونا 1818 منها محلية ليصبح العدد الكلي 50750
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“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 59 حالة و32 وفاة و1820 اصابة بالكورونا 1818 منها محلية ليصبح العدد الكلي 50750

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