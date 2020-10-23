طيران العدو يغير على غزة بحجة الرد على صاروخين اطلقتهما حركة الجهاد الاسلامي لمساندة الاسير المضرب ماهر الاخرس
أهم العناوين
جرينتش+2 04:17
وزارة الأوقاف تستنكر الاعتداء على خطيب مسجد بمحافظة إربد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني