فايرس كورونا يخترق عزام الأحمد وأحمد مجدلاني وحنان عشراوي

طيران العدو يغير على غزة بحجة الرد على صاروخين اطلقتهما حركة الجهاد الاسلامي لمساندة الاسير المضرب ماهر الاخرس
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