طيران العدو يغير على غزة بحجة الرد على صاروخين اطلقتهما حركة الجهاد الاسلامي لمساندة الاسير المضرب ماهر الاخرس
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جرينتش+2 02:24
جمعية الوفاق البحرينية (الشيعية) ترفض التطبيع وتؤكد الالتزام الشعبي التام بالقضية المركزية الأولى.. قضية فلسطين

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