الخراب يغزو معاقلهم الاكاديمية.. وزيرة التعليم الأمريكية تكشف عن فضائح مالية مُخزية للعديد من الجامعات في بلادها

كشفت وزيرة التعليم الأمريكية، بيتسي ديفوس النقاب عن تقرير يوضح بالتفصيل الإخفاق الهائل للعديد من الكليات والجامعات الأمريكية في الكشف عن أكثر من 6.5 مليار دولار من التمويل من “الهدايا غير المعلن عنها والعقود الأجنبية والرشاوى” والموارد من مصادر أجنبية، بما في ذلك الصين وروسيا والسعودية والإمارات وقطر.

وجاء في مقدمة تقرير حكومي أمريكي أجرته وزارة التعليم، ونشر على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الأمريكية، أن “عددا من الجامعات الأمريكية لم تبلغ السلطات الأمريكية بتلقيها أكثر من 6 مليارات ونصف مليار دولار على الأقل كهدايا من جهات خارجية”.

واعتبر التقرير أن تلقي الجامعات تمويلا خارجيا دون الإبلاغ عن مصادره، يُعتبر بمثابة ثغرة سوداء في النظام الأكاديمي.

وأكدت وزارة التعليم الأمريكية، في تقريرها، أنه لفترة طويلة جدا، استطاعت قطر وعدد من الجهات الخارجية “الصين وروسيا ودول الخليج العربي”.

وأضاف التقرير أن الجامعات ملزمة بالإفصاح عن المبالغ التي تتلقاها من الخارج، بموجب القانون “المادة 117” من قانون التعليم العالي الذي تبين تهميشه في السنوات الماضية.