مفوض الامم المتحدة يدعو اسرائيل للافراج عن الاسير المضرب ماهر الاخرس، وسرايا القدس تعلن النفير العام تحسبا لوفاته
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اجواء معتدلة في المرتفعات وحارة بباقي المناطق اليوم وغدا

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