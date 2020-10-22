الحكومة تُحدّث قائمة الدول التي تستقبل المطارات الاردنية قادمين منها، وفقا لوضعها الوبائي

حدثّت الحكومة، اليوم الخميس، تصنيف الدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، بعد إعلان استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 أيلول/سبتمبر الماضي.

وصنف الأردن الدول إلى( خضراء، صفراء، وحمراء)؛ تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء هي الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

والدول الخضراء، وفق تحديث تاريخه 21 تشرين أول / أكتوبر الحالي، هي: أثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، أستراليا، أفغانستان، السلفادور، ألمانيا، أنتيغوا وباربودا، أندونيسيا، أنغولا، أنغويلا، أورغواي، أوزباكستان، أوغندا، استونيا، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، الدانمارك، السنغال، الصومال، الصين، الغابون، الفاتيكان، المملكة العربية السعودية، النرويج، النيجر، الهند، اليابان، اليمن، اليونان، باكستان، بربادوس، بروني، بلغاريا، بنغلاديش، بنين، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلندا، تايوان، تركيا، تشاد، تنزانيا، توغو، تيمور الشرقية، غرينلاند، جزر القمر، جزر فارو، جمهورية، أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جيبوتي، دومينيكا، رواندا، روسيا البيضاء، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سريلانكا، سنغافورة، سيراليون، سيشيل، طاجيكستان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا-بيساو، فنزويلا، فنلندا، فيتنام، فيجي، قبرص، كازاخستان، كاميرون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوريا الجنوبية، كينيا، لاتفيا، لاوس، ليتوانيا، ليبريا، ليختنشتاين، ليسوتو، ماكاو، مالاوي، مالي، ماليزيا، مدغشقر، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، نيكارجوا، نيوزيلندا، هايتي، وهونغ كونغ.

أما الدول الصفراء؛ فهي إيران، آيسلندا، إيطاليا، السودان، السويد، الفلبين، المكسيك، النمسا، جبل طارق، جامايكا، جورجيا، ريونيون، سوريا، سورينام، قطر، قيرغيزستان، كرواتيا، مصر، مونتيسيرات، ونيبال.

اما الدول الحمراء؛ فهي أرمينيا، أروبه، إسبانيا، إكوادور، ألبانيا، أندورا، أوكرانيا، إيرلندا، “إسرائيل”، الأرجنتين، الباهاماس، البحرين، البرازيل، البرتغال، البوسنة و الهرسك، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، العراق، الكويت، المالديف، هنغاريا، المغرب، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، باراغواي، بلجيكا، بنما، بولونيا، بوليفيا، بيرو، بيليز، ترينيداد وتوباغو، تونس، جنوب أفريقيا، روسيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، تشيلي، عُمان، غيانا، فرنسا، فلسطين، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، لوكسمبورج، ليبيا، مارتينيك، مالطا، مقدونيا، مولدافيا، هندوراس، وهولندا.

وحسب التعديلات أيضا، سيتم عزل القادمين منزليا من الدول الحمراء لمدة 14 يوما، حيث سيتم فحصهم في اليومين السابع والرابع عشر.

يشار إلى أن منصة (Visit Jordan) قد أضافت مطاري الملك حسين الدولي بالعقبة، ومطار عمّان المدني بماركا،الى مطار الملكة علياء الدولي لاستقبال الرحلات المنتظمة منها.

وزارة النقل قالت في بيان سابق، إن المسافرين القادمين إلى الأردن يجب عليهم زيارة منصة Visit Jordan الخاصة بالقادمين، وتعبئة النموذج المتوافر على المنصة.

وشددت على أن يحصل المسافر على (QR code) بعد استكمال تعبئة النموذج على المنصة، إذ لا يسمح لأي مسافر بالصعود على الطائرة في حالة عدم حصوله على (QR code)، وفي هذه الحالة يتحمل المسافر التبعات القانونية.