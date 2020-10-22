الشعوب العربية ابية لا تخون، لكن الحكام هم الخونة.. ابناء السودان يتظاهرون ضد التطبيع ويحرقون علم إسرائيل/ فيديو
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جرينتش+2 11:21
عطلة رسمية الخميس المقبل احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف

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