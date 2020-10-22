رانيا محمود ياسين تنفي خبر منع نجلاء فتحي من حضور عزاء والدها

ردت الفنانة رانيا محمود ياسين، على ما تداولته بعض المواقع، حول سبب منع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء الراحل محمود ياسين.

فقد نفت رانيا محمود ياسين هذه الأنباء. وقالت في تصريحات مع موقع “في الفن”، إنها “لا تعلم شيئا عن المكالمة الهاتفية بن والدتها الفنانة شهيرة، والفنانة نجلاء فتحي، ولا تعلم مصدر تلك الشائعات”، مطالبة الجميع باحترام حالة الحزن التي تعانيها أسرة الراحل.

كما نفت رانيا شائعة منع والدتها لنجلاء فتحي من حضور العزاء، وأنها ليست في حالة نفسية أو عصبية لتستمع إلى تلك الترهات.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، يوم الاثنين الماضي، أن الفنانة المصرية، شهيرة، منعت الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء زوجها، الفنان الراحل، محمود ياسين. وبحسب صحيفة “الرؤية” الإماراتية، فقد كشف مصدر أن نجلاء فتحي اتصلت بعمر نجل محمود ياسين لكي تعزيه، وأبلغته رغبتها في زيارة الأسرة في المنزل لتعزيتهم، ولكن شهيرة نصحتها بعدم المجيء.

أما عن الفيديو الذي تداوله الكثيرون على أنه عتاب من رانيا إلى ابنة رجاء الجداوي في عزاء والدها بسبب ما نشرته عن والدها وإصابته بألزهايمر وهو الأمر الذي نفته أسرة ياسين مرارا وتكرارا، فقالت رانيا إن “هذا الأمر غير صحيح وأنها كانت حزينة لما تعرضت له أميرة مختار من شتائم من قبل متابعيها”.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا من داخل عزاء الفنان الراحل، محمود ياسين، يرصد ما يشبه توتر بين ابنته وابنة الفنانة الراحلة، رجاء الجداوي. وبدا على الفنانة رانيا محمود ياسين علامات الانفعال في المقطع المصور، وتظهر وهي تعاتب أميرة حسن مختار، ابنة رجاء الجداوي في العزاء. وعزا بعضهم سبب غضب رانيا محمود ياسين من ابنة رجاء الجداوي إلى ما نشرته الأخيرة عن إصابة محمود ياسين بمرض ألزهايمر قبل وفاته بأعوام.