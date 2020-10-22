"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 117 حالة و38 وفاة و2821 اصابة بالكورونا 2818 منها محلية ليصبح العدد الكلي 46441
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حكام الإمارات.. مغالاة في التطبيع !!!

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