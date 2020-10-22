توسيع نطاق الحملة الامنية لتطال تجار المواد المخدرة ومروجيها

وجه مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وبعد السيطرة على معظم فارضي الإتاوات وضبط المئات منهم، الى توسيع إطار الحملات الأمنية المشتركة وتوجيهها بإتجاه تجار ومروجي المواد المخدرة وكل من يتعامل بتلك المواد القاتلة .

وأكد الحواتمة، أنه جرى خلال الأيام الأولى للحملة الامنية ضبط المئات من ذوي الاسبقيات الجرمية وفارضي الإتاوات والخارجين عن القانون، والسيطرة على معظم الذين يقومون بمثل تلك الأفعال الجرمية، مشيرا الى الاستمرار بمتابعة المعلومات والشكاوى التي ترد بحق اي شخص يقوم بفرض أو طلب إتاوة والتعامل معه بحزم ودون اي تهاون .

وشدد الحواتمة، ان تخليص المجتمع من آفة المخدرات القاتلة والعمل على ضبط كل من يقوم بالتعامل معها اتجاراً وترويجاً وحيازة هو على سلم الاولويات، مشيرا الى ان هناك حملات أمنية خاصة لضرب اوكارهم ونشاطاتهم وضبطهم وما يحوزون من مواد مخدرة وستتخذ بحقهم وبالتنسيق مع محكمة امن الدولة والحكام الإداريين اشد الاجراءات القانونية والادارية الرادعة.

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