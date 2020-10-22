الصحة: حوسبة فحوصات كورونا لتمكين المصابين من عزل انفسهم 

صرحت مديرة التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة فاطمة حماد، ان الهدف الأساسي من حوسبة فحوصات فيروس كورونا المستجد هو سرعة اخبار المواطنين بنتائج فحوصاتهم حتى يتمكنوا من عزل انفسهم في الوقت المناسب وتجنب الاختلاط الذي بدوره يؤدي للسيطرة على انتشار الفيروس.

وبينت حماد ان النتيجة سيرافقها رسالة توعية تطلب من المصاب عزل نفسه واتباع ارشادات العزل المنزلي والاتصال مع أرقام وزارة الصحة في حال احتاج المساعدة. واضافت حماد لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان الوزارة بدأت بإرسال رسائل نصية “اس ام اس” للمواطنين يتم ابلاغهم بنتيجة فحص كورونا سلبية كانت او إيجابية بطريقة اتوماتيكية.

واوضحت حماد طريقة اتمتة العينة بدءا من اخذ العينة وحتى ارسال النتيجة من خلال مدخل البيانات الخاص والذي يرافق فريق التقصي ووضع “لاصق باركود” على العينة بحيث يتم إدخال الاسم والرقم الوطني وَالعمر ورقم الهاتف والعنوان، وعند ارسال العينات يقوم المختبر المركزي فقط بتعبئة النتيجة ويتم ارسالها اتوماتيكيا الى المواطنين.

وقالت حماد ان النظام المحوسب يشمل جميع المختبرات في القطاعات كافة بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة لجميع الفحوصات التي تجرى في كل المختبرات الحكومية والجامعة والعسكرية والقطاع الخاص.

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