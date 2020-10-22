“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 117 حالة و38 وفاة و2821 اصابة بالكورونا 2818 منها محلية ليصبح العدد الكلي 46441

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل (38) حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (481) حالة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر الخميس، فقد سُجِّلت (2821) حالة إصابة جديدة، (2818) حالة محليّة، و(3) حالات خارجيّة، لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر مركز حدود العمري، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (46441) حالة.

وقد توزعت الإصابات المحلية كما يلي: (1886) في محافظة العاصمة عمّان، (293) في محافظة الزرقاء، (268) في محافظة إربد، منها (33) في الرمثا، (133) في محافظة البلقاء، (61) في محافظة العقبة، (37) في محافظة معان، منهم (10) في البترا، (35) في محافظة عجلون، (32) في محافظة المفرق، (28) في محافظة الكرك، (23) في محافظة مأدبا، (17) في محافظة الطفيلة، (17) في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز إلى بلوغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (103) حالات، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1110) حالات، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

كما لفت الموجز إلى تسجيل (117) حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات المعتمدة، فيما تمّ إجراء (23115) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1666169) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).