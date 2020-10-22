الشعوب العربية ابية لا تخون، لكن الحكام هم الخونة.. ابناء السودان يتظاهرون ضد التطبيع ويحرقون علم إسرائيل/ فيديو

أحرق متظاهرون سودانيون علم إسرائيل، امس الأربعاء، خلال مشاركتهم في مسيرات “تصحيح مسار الثورة” بالعاصمة الخرطوم.

ونقلت وسائل إعلام محليه، بينها صحيفة ” الانتباهة، إن المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرات 21 أكتوبر/تشرين الأول قد أحرقوا العلم الإسرائيلي رفضا للتطبيع.

وأفادت بأن المتظاهرين رددوا شعارات تندد بدعاوى التطبيع، مطالبين الحكام المهرولين نحو التطبيع بالتراجع عن هذا المنزلق الخطير.

ونشرت الصحيفة صورا لإحراق العلم الإسرائيلي من قبل مجموعة ضخمة من المتظاهرين بالخرطوم.

كما تداول ناشطون صورا وفيديوهات لحرق “العلم الإسرائيلي” خلال المسيرات ذاتها.

ونشرت صحيفة “الهدف”، التي يصدرها حزب “البعث العربي الاشتراكي” عبر صفحتها على “فيسبوك”، صورا وفيديوهات لحرق العلم الإسرائيلي، وكتبت “ثوار يحرقون علم الكيان الصهيوني بموكب 21 أكتوبر بالخرطوم”.

وانطلقت امس الأربعاء مسيرات في الخرطوم تطالب بإصلاح مسار الثورة دعا إليها “تجمع المهنيين السودانيين”، والحزب “الشيوعي” أحد أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير”.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة وفد إسرائيلي للعاصمة للخرطوم، امس الأربعاء، استعدادا للإعلان عن تطبيع العلاقات بين حكام الدولتين.

وقالت هيئة البث الرسمية إن وفدا إسرائيليا زار الخرطوم على متن طائرة خاصة غادرت مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب صباح الأربعاء في رحلة مباشرة للعاصمة السودانية.

والإثنين، نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، إنه من المتوقع قريبا صدور بيان رسمي حول إقامة علاقات بين تل أبيب والخرطوم.

وقال المسؤولون إنه من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن هذه الخطوة “في غضون أيام”،لتشكل دعما له في معركته الانتخابية المقبلة.

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