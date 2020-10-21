قصف إسرائيلي الليلة الماضية لمدرسة في ريف القنيطرة بسوريا، ولأرض زراعية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

القنيطرة -سانا

شن العدو الإسرائيلي، عند منتصف الليلة الماضية، عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن العدو الإسرائيلي اعتدى قرابة الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بعد منتصف الليل بصاروخ على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأقدم العدو الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية على تنفيذ عدة اعتداءات في محافظة القنيطرة استهدفت سيارات مدنية ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أهالي القرى والبلدات بريف المحافظة.

دير البلح – صفا

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، سلسلة غارات على أرض زراعية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل (صفا) بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت 3 غارات متتالية على أرض زراعية شرقي مدينة دير البلح.

وأشار إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب بأضرار بالغة في محيط المكان.

اما الناطق بلسان جيش الاحتلال فقال إن طائراته هاجمت ما زعم أنها “بنية تحتية تحت الأرض” لحركة حماس جنوب قطاع غزة.

وقال في بيان له: “أغارت مقاتلات ومروحية حربية على منشاة تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو اسرائيل في وقت سابق مساء اليوم”.

وانطلقت، مساء امس الثلاثاء، صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، نتيجة اعتراض صاروخ أطلق من غزة، بحسب جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر بسماع دوي انفجارات يعتقد أنها ناتجة عن إطلاق القبة الحديدية صواريخ اعتراض.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه متابعة لتفعيل صفارات الإنذار قبل قليل، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة نحو الغلاف وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.

وأفادت مصادر عبرية عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الصاروخ، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن إطلاقه.