صباحك فى الجنة يا حبيبى.. رانيا محمود ياسين توجه رسالة لوالدها

مر أسبوع على وفاة النجم الراحل محمود ياسين الذى رحل عن عالمنا يوم الاربعاء الماضي مخلفاً حزناً كبيراً من قبل جماهيره وزملائه فى الوسط الفنى، وهو ما دفع رانيا محمود ياسين ابنته للدعاء له عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام، حيث كتبت: “فات أسبوع يا بابى صباحك فى جنه يا حبيبى روح وريحان فى الفردوس الاعلى يارب،.. يارب اجعله ممن قلت فيهم “فرحين بما اتآهم الله من فضله،.. وحشتنى”.

رانيا محمود ياسين

وقد علقت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، على ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين فى الأعمال التى شاركته فيها، قائلة: “كان صديق عمري، وبدأت أول أعمالى معه فى مسلسل الدوامة، وكان مسلسل كسر الدنيا ومن المسلسلات التى لازالت لها صدى كبير عند الناس حتى الآن”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، على فضائية “ON”، مع الإعلامية لميس الحديدى، أعقب مسلسل “الدوامة” أربعة أعمال سينمائية وأهمها هى “الباطنية” و”كالة البلح” و”عالم وعالمة” وجميع الأعمال حققت نجاح باهر وكل دور فيهم مختلف عن الآخر، مشيرة إلى أن الفنان الراحل كان متميزاً ناجح فى جميع أدواره سواء رومانسية أو دور المعلم أو تاجر المخدرات وجميعها يقوم بتأديتها بمنتهى الحرفية.

وحول ذكرياتها معه فى فيلم الباطنية قالت الجندي: “فيلم كسر الدنيا وكان أول فيلم مصرى يقعد سنة فى دور العرض، كان سعيد بيا جداً وفرحان لنجاحى والباطنية كانت نقطة انطلاق ليا”.

وسردت سر اختيار محمود ياسين لبطولة الباطنية قائلة: “الدور ده كان مرشح له الفنان الكبير نور الشريف لكنه وجد أن ملامح التاجر الشرير تتسق مع محمود ياسين بشكل أكبر، حيث أن نور الشريف أخبرنى أنه الأنسب لهذا الدور، وأنه كان مرشحًا للمشاركة فى فيلم الباطنية، ولكن تم اختيار محمود ياسين بدلا منه وأنا مش بقارن بينه وبين نور الشريف، ولكن الدور كان يحتاج لشخصية قوية ذات طابع شرس، وهو ما كان يميز محمود ياسين”.