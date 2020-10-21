قصف إسرائيلي الليلة الماضية لمدرسة في ريف القنيطرة بسوريا، ولأرض زراعية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:08
الغذاء والدواء تتلف طنا من المواد الغذائية بمصنع حلويات مخالف

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني