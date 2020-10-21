الغذاء والدواء تتلف طنا من المواد الغذائية بمصنع حلويات مخالف

ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة، مصنعا غير مرخص لانتاج وبيع الحلويات يفتقر للاشتراطات الصحية في مدينة الرصيفة، وأتلفت طنا من المواد الغذائية المضبوطة داخل المصنع المخالف.

وأوضحت المؤسسة، في بيان اصدرته اليوم الأربعاء، إجراءاتها المتخذة بهذا الشأن؛ حيث حجزت آلات الانتاج المستخدمة وأغلقت المصنع بالشمع الاحمر، كما حولت القائمين عليه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت المؤسسة أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديريتي المناطق والغذاء تنفذ جولات رقابية مكثفة على مدار الساعة للتأكد من استكمال المنشآت الغذائية لجميع التراخيص، والتزامها بالاشتراطات الصحية لانتاج وتداول الغذاء، وذلك لضمان تأمين غذاء امن وصحي للمواطنين، مشددة على عدم التهاون مع اي ممارسات سلبية تمس صحتهم وسلامتهم . ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

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